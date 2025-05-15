Такой будничный праздник. Акценты зрителя на финале Кубка Украины

Придется напомнить, что автор одинаково относится к "Динамо" и "Шахтеру" - то есть, он к ним не относится. В Одессе исторически недолюбливают киевский клуб - те, кто знает историю. Но это уже давно не ко мне: глупо тявкать на слона с позиций Моськи. Однако и одной "динамовки" в семье (позор на мои седины) более чем достаточно.

После на редкость "содержательного" тура УПЛ я завершил свой обзор о нем словами: "Интрига переехала в Кубок. Лишь бы это и там не сказалось на зрелищности". Увы и ах.

Что для вас Кубок страны? Если второстепенный турнир в паузах между чемпионатом, тогда тут и говорить не о чем. Для меня же это редкий праздник среди рабочих будней УПЛ. Не всегда он поднимает настроение и дарит эмоции, и тем не менее. Возможно, это пережитки прошлого - тех времен, когда был в чести Кубок обладателей кубков.

Но это было в моей жизни, и это было интересно. Вот и настраиваюсь по привычке на, как говорили раньше в Одессе, что-то особенного. Душа просит праздника, а финал - праздник уже по определению. Даже если в перерыве матча вам поют про "хай їм грець".

Так вот, праздника не было. Была натужная пахота двух посредственных трудовых коллективов, каждый из которых старался, в первую очередь, не дай Бог, не пропустить. Кроме двух голов за два часа мы увидели еще только неближний удар Судакова сразу после 1:1, да полуопасный выпад Волошина на 89-й минуте.

Возвращаясь к 28-му туру УПЛ, столько же голевых моментов было в наименее зрелищной его игре. Это все, что нужно знать о зрелищности финала. Я не увидел в нем команды, достойной титула. Как не увидел и команды уровня Лиги Европы. Благо дело, моя "динамовка" предусмотрительно запаслась пивом - оно скрасило вечер.

Это была типичная игра на 0:0, но каждому из соперников удалось реализовать первый же свой шанс. И едва ли не последний. Экстра-таймы лишь подтвердили необходимость их отмены. А лотерея такая лотерея… На выходе мы получили ничейную ничью плюс личную трагедию Караваева. Вот его таки жалко было.

Поскольку кубок достался "Шахтеру", уже не стал беспокоить коллегу Юстаса на предмет желтой карточки для Ваната на 31-й минуте. Ибо теоретически после нее тот мог быть удален в начале второго тайма. Что еще? Леоненко увидел какие-то 50 на 50 в штрафной "Шахтера"? Ну, это он увидел…

Было как-то даже неловко за торжествующих успех "горняков" - настолько увиденное на поле не соответствовало этим эмоциям. Впрочем, ровно то же самое сказал бы и про "Динамо", окажись оно на их месте. Какой-то будничный получился праздник. Победа, благодаря ничьей до первой ошибки. И вновь коса нашла на камень.

Кто сказал, что мы достигли дна в Европе в прошлом сезоне? И да, не назову этот финал худшим в истории Кубка Украины лишь потому, что может подвести память. Это ведь все хорошее не забывается, а такое выбрасываешь из головы быстро.

Фото - UA-Футбол