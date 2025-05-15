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Такой будничный праздник. Акценты зрителя на финале Кубка Украины
Когда ничья становится победой
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Придется напомнить, что автор одинаково относится к "Динамо" и "Шахтеру" - то есть, он к ним не относится. В Одессе исторически недолюбливают киевский клуб - те, кто знает историю. Но это уже давно не ко мне: глупо тявкать на слона с позиций Моськи. Однако и одной "динамовки" в семье (позор на мои седины) более чем достаточно.
После на редкость "содержательного" тура УПЛ я завершил свой обзор о нем словами: "Интрига переехала в Кубок. Лишь бы это и там не сказалось на зрелищности". Увы и ах.
Что для вас Кубок страны? Если второстепенный турнир в паузах между чемпионатом, тогда тут и говорить не о чем. Для меня же это редкий праздник среди рабочих будней УПЛ. Не всегда он поднимает настроение и дарит эмоции, и тем не менее. Возможно, это пережитки прошлого - тех времен, когда был в чести Кубок обладателей кубков.
Но это было в моей жизни, и это было интересно. Вот и настраиваюсь по привычке на, как говорили раньше в Одессе, что-то особенного. Душа просит праздника, а финал - праздник уже по определению. Даже если в перерыве матча вам поют про "хай їм грець".
Так вот, праздника не было. Была натужная пахота двух посредственных трудовых коллективов, каждый из которых старался, в первую очередь, не дай Бог, не пропустить. Кроме двух голов за два часа мы увидели еще только неближний удар Судакова сразу после 1:1, да полуопасный выпад Волошина на 89-й минуте.
Возвращаясь к 28-му туру УПЛ, столько же голевых моментов было в наименее зрелищной его игре. Это все, что нужно знать о зрелищности финала. Я не увидел в нем команды, достойной титула. Как не увидел и команды уровня Лиги Европы. Благо дело, моя "динамовка" предусмотрительно запаслась пивом - оно скрасило вечер.
Это была типичная игра на 0:0, но каждому из соперников удалось реализовать первый же свой шанс. И едва ли не последний. Экстра-таймы лишь подтвердили необходимость их отмены. А лотерея такая лотерея… На выходе мы получили ничейную ничью плюс личную трагедию Караваева. Вот его таки жалко было.
Было как-то даже неловко за торжествующих успех "горняков" - настолько увиденное на поле не соответствовало этим эмоциям. Впрочем, ровно то же самое сказал бы и про "Динамо", окажись оно на их месте. Какой-то будничный получился праздник. Победа, благодаря ничьей до первой ошибки. И вновь коса нашла на камень.
Кто сказал, что мы достигли дна в Европе в прошлом сезоне? И да, не назову этот финал худшим в истории Кубка Украины лишь потому, что может подвести память. Это ведь все хорошее не забывается, а такое выбрасываешь из головы быстро.
Фото - UA-Футбол
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