Дулуб - после финала между Динамо и Шахтером: Обе команды были мотивированы и очень хотели выиграть

Известный тренер ЛНЗ Олег Дулуб проанализировал победу "Шахтера" в матче с "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти) в финале Кубка Украины.

- Какие у вас в целом впечатления от этого финала? Прежде всего довольны ли вы уровнем футбола - потому что, например, болельщики массово жаловались на плохую игру, большое количество ошибок и брака.

- Все же это финал. Есть такая поговорка: "Финалы обычно не играют - финалы выигрывают". Это простое правило. Надо учитывать, что, например, "Шахтеру" нужен был хоть какой-то трофей в этом году, потому что чемпионат проиграли.

Во-вторых, относительно качества игры я не соглашусь. Нужно понимать, в каком нервном напряжении обе команды. И "Динамо", и "Шахтер" очень хотели выиграть, это было видно на протяжении всего матча. В целом если брать психологическую и технико-тактическую драматургию, то можно поставить крепкую четверку по 5-балльной системе.

- На поле было много эмоций - как бы вы оценили судейство Балакина, который довольно высоко поднял вот эту грань грубости?

- Не думаю, что грубости. Высокую планку поднял, наверное, жесткости. Потому что были нарушения и со стороны "Шахтера", и со стороны "Динамо" - которые, возможно, с другим судьей тянули бы на желтые. Но в целом мне судейство понравилось, арбитр давал футболистам играть.

- Если разобрать голы, то какие бы вы отметили главные проблемы у обеих команд?

- Начнем с гола, который пропустил «Шахтер». В принципе, стандартная ситуация - заход в зону флангового защитника соперника и передача под себя в опорную зону. Если видео еще раз посмотреть, то Бондаренко не доиграл буквально полметра, может и меньше. Эта опорная зона в течение всего сезона у "Шахтера" проседает.

- Как оцените действия Шапаренко в этом эпизоде?

- Велика роль этой предголевой передачи. Хотя я бы еще раз отметил качественный прострел с фланга - и то, как момент реализовал Ярмоленко. Сработало как швейцарские часы - раз, два, три.

А гол, который забил "Шахтер", это уже тенденция - очень качественная подача. Просто надо было доиграть защитнику. Но, повторюсь, качественный навес. В конце еще на 90+ такой же момент был, но нападающий просто не дотянулся.

Те же проблемы, которые были у "Динамо" в сезоне - подачи, игра по плоскости ворот двух центральных защитников и дальнего флангового защитника. Это проявилось и в этом матче, поэтому можно говорить о системных ошибках.

- И последний вопрос, который касается серии пенальти - один промах на 14 ударов. Это игроки настолько искусны, или у вратарей был не лучший день?

- Думаю, что здесь больше психологическая составляющая. Обе команды были мотивированы и очень хотели выиграть.

Всегда у того, кто бьет, есть преимущество, потому что он выполняет первое действие. В промахе Караваева большую роль сыграл психологический аспект. Это давление.

Кстати, я бы отметил решение Матвиенко. По статистике психологическое преимущество имеют команды, которые начинают серию. Я заметил, что когда подбросили монетку, то Николай спросил у вратаря или аналитиков, будут ли бить первыми - они сказали да. Когда реализуешь этот первый удар, то давление на следующего игрока соперника еще больше, - сказал Дулуб.