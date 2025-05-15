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Леоненко: Пусть Шацких забирает Шапаренко, хоть плов научится делать

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Леоненко: Пусть Шацких забирает Шапаренко, хоть плов научится делать

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, разобрал эпизод с голом "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти) в финале Кубка Украины.

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Гол "Шахтера"? Все началось с обрезки Шапаренко. Если его кто-то и будет покупать, то он сильно упал в цене. Возможно, ему татуировки мешают играть нормально, не знаю. Могу его тестю Максу Шацких привет передать. Пусть Макс в "Пахтакор" Шапаренко забирает (не получится - Шацких недавно принял ФК "Андижан", - прим), хоть плов научится делать. Конечно, это все шутки. Я бы не стал сильно обвинять Шапаренко, потому что после его обрезки много времени прошло.

Хочу отметить не только автора гола, но и того, кто отдал передачу - Алиссона. Там и Попов не сумел среагировать, и Нещерет не успел выйти. Классный пас. Элиас тоже молодец, ведь в этом моменте было непросто попасть по мячу", - сказал Леоненко.

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Источник:
BLIK.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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