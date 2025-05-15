Всем сердцем и душой. Защитник Шахтера признался в любви к команде

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (1:1, по пенальти - 6:5) в финале Кубка Украины-2024/2025.

"Невероятные победные эмоции. Я горжусь тем, что являюсь частью этой команды. Я люблю эту команду всем сердцем и душой", – написал Бондарь в инстаграм.