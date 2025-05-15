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Воробей - о Шахтере: Лига Европы не сильно отличается от Лиги конференций

Кубок Украины

Выигранный Кубок помогает Шахтеру выйти в Лигу Европы

Воробей - о Шахтере: Лига Европы не сильно отличается от Лиги конференций

shakhtar.com

Новина українською

Бывший форвард "Шахтера" Андрей Воробей после победы "горняков" в финале Кубка Украины над "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти), оценил шансы донецкой команды в следующем еврокубковом сезоне.

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– Это выигранный Кубок помогает "Шахтеру" выйти в Лигу Европы. По статусу лучше сыграть в ней, чем в Лиге конференций все-таки?

– Понятно, что и статус выше и по бюджетам побольше. Но все равно не сильно отличается Лига Европы от Лиги конференций. В обеих турнирах команды будут добротные. Очки нужно будет брать во всех играх. Надо, чтобы в новом сезоне "Динамо", "Шахтер" и "Александрия" зарабатывали очки для Украины.

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Андрей Воробей Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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