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Леоненко: Элиас - это нечто. В театр его даже без экзамена возьмут

Кубок Украины
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Эксперт высказался о серии пенальти в финале Кубка Украины

Леоненко: Элиас - это нечто. В театр его даже без экзамена возьмут

Скриншот: канал Шахтаря на YouTube

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал серию пенальти в финальном матче Кубка Украины между киевлянами и "Шахтером" (1:1, 5:6 по пенальти).

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– Хоть что-то вам понравилось в этом матче?

– Понравилось то, что команды здорово пробивали пенальти. Это было самое интересное в этой игре. Ну Элиас, конечно, это нечто. Такая пауза перед ударом, потом разбегалась, останавливалась. В театр его даже без экзамена возьмут! Пока Элиас выполнял свой номер, конечно, Нещерет не выдержал и раньше выбежал из ворот.

– Что скажете о незабитом решающем ударе Караваева с точки?

– Для меня это не удивительно. Караваев забивал многие важные головы за "Динамо" и тут пришел ответ – удача от него отвернулась. В футболе всегда так случается.

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Источник:
BLIK
Опубликовал: Михаил Черныш
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