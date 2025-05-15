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Леоненко: Элиас - это нечто. В театр его даже без экзамена возьмут
Эксперт высказался о серии пенальти в финале Кубка Украины
Скриншот: канал Шахтаря на YouTube
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал серию пенальти в финальном матче Кубка Украины между киевлянами и "Шахтером" (1:1, 5:6 по пенальти).
– Хоть что-то вам понравилось в этом матче?
– Понравилось то, что команды здорово пробивали пенальти. Это было самое интересное в этой игре. Ну Элиас, конечно, это нечто. Такая пауза перед ударом, потом разбегалась, останавливалась. В театр его даже без экзамена возьмут! Пока Элиас выполнял свой номер, конечно, Нещерет не выдержал и раньше выбежал из ворот.
– Что скажете о незабитом решающем ударе Караваева с точки?
– Для меня это не удивительно. Караваев забивал многие важные головы за "Динамо" и тут пришел ответ – удача от него отвернулась. В футболе всегда так случается.
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