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У Караваева год назад было более денежное предложение, но он решил остаться в Динамо
Будущее защитника в Динамо пока не определено
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался о будущем в "Динамо" защитника Александра Караваева, контракт которого заканчивается этим летом.
Напомним, что именно Караваев не забил пенальти в финале Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти).
"Тяжело сказать. Не знаю, что думает президент "Динамо", которому нужно формировать команду на следующий сезон.
В "Динамо" на позщиции правого защитника кроме Караваева есть Тымчик и Лучкевич, но Лучкевич до лета.
Караваев – опытный футболист. Я знаю, что в прошлом году у него было предложение, причем более денежное, чем в "Динамо", но он захотел остаться в "Динамо".
Как будет в этот раз – посмотрим. Закончится сезон – посмотрим. Но я бы не хотел, чтобы эта история с незабитым пенальти стала причиной его ухода. Он взял на себя ответственность – не забил. Такое бывает. Бывало, что и великие игроки не забивали пенальти. Ничего страшного", - сказал Цыганык.
Напомним, что в текущем сезоне 32-летний Караваев провел за "Динамо" 28 матчей, вкоторых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
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