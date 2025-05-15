У Караваева год назад было более денежное предложение, но он решил остаться в Динамо

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказался о будущем в "Динамо" защитника Александра Караваева, контракт которого заканчивается этим летом.

Напомним, что именно Караваев не забил пенальти в финале Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, 5:6 по пенальти).

"Тяжело сказать. Не знаю, что думает президент "Динамо", которому нужно формировать команду на следующий сезон.

В "Динамо" на позщиции правого защитника кроме Караваева есть Тымчик и Лучкевич, но Лучкевич до лета.

Караваев – опытный футболист. Я знаю, что в прошлом году у него было предложение, причем более денежное, чем в "Динамо", но он захотел остаться в "Динамо".

Как будет в этот раз – посмотрим. Закончится сезон – посмотрим. Но я бы не хотел, чтобы эта история с незабитым пенальти стала причиной его ухода. Он взял на себя ответственность – не забил. Такое бывает. Бывало, что и великие игроки не забивали пенальти. Ничего страшного", - сказал Цыганык.