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Пижон. Капитан Шахтера резко отреагировал на игру партнера в финале Кубка
Николай Матвиенко высказался о пенальти в исполнении Куана Элиаса
shakhtar.com
14 мая в финале Кубка Украины 2024/25 Шахтер после ничьей 1:1 в серии пенальти со счетом 6:5 обыграл "Динамо".
Интересно, что свой 11-метровый в серии изначально не реализовал форвард "горняков" Куан Элиас. Правда бразильцу повезло - он получил шанс во второй раз пробить одиннадцатиметровый после того, как кипер киевлян далеко вышел из ворот, и на этот раз не промахнулся.
После поединка капитна "горняков" Николай Матвиенко отреагировал на незабитый пенальти в серии своего партнера по команде.
"Пижон.
Когда просто не забиваешь, такое случается. Но когда делаешь паузу, стоишь, кривляешься, то уже другое дело", - сказал Матвиенко.
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