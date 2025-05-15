Пижон. Капитан Шахтера резко отреагировал на игру партнера в финале Кубка

14 мая в финале Кубка Украины 2024/25 Шахтер после ничьей 1:1 в серии пенальти со счетом 6:5 обыграл "Динамо".

Интересно, что свой 11-метровый в серии изначально не реализовал форвард "горняков" Куан Элиас. Правда бразильцу повезло - он получил шанс во второй раз пробить одиннадцатиметровый после того, как кипер киевлян далеко вышел из ворот, и на этот раз не промахнулся.

После поединка капитна "горняков" Николай Матвиенко отреагировал на незабитый пенальти в серии своего партнера по команде.