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"Решил отработать в экономном режиме, по духу игры". Судейский эксперт объяснил, почему арбитр не показывал карточки игрокам Динамо в финале Кубка

Кубок Украины

Судейский анализ матча от Мирослава Ступара

"Решил отработать в экономном режиме, по духу игры". Судейский эксперт объяснил, почему арбитр не показывал карточки игрокам Динамо в финале Кубка

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Финал Кубка Украины – это почетная работа для любого отечественного арбитра. В матче "Шахтер" - "Динамо", состоявшемся 14-го мая 2025-го года, не было удалений, не было 11-метровых ударов по ходу игры, которые решали бы долю поединка. Все решилось в серии послематчевых 11-метровых ударов. Но страсти иногда кипели. Как справился со своими обязанностями арбир т в поле Николай Балакин? UA-Футбол попросил дать оценку арбитражу эксперта, экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара.

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- В целом Балакин отсудил без серьезных ошибках. Но в первом тайме почему-то не показал три желтите карточки, где было необходимо, игрокам "Динамо". Особенно впечатляет, когда Шапаренко дал леща по лицу бразильцу и остался безнаказанным. Согласны?

- Видимо, решил отработать в экономном режиме. Избрал тактику сдержанности, не навредить. Первая карточка на ранней стадии, затем может превратиться во вторую с удалением. Арбитр старался разговорами и коммуникацией с игроками потушить страсти на поле и где-то ему это удалось. Карточки приберег на второй тайм, но в первом мог показать несколько.

- Хорошо, что игра не поставила арбитру трудных задач…

- Арбитр может всегда из легкой игры превратить ее для себя в трудную. Как пример – эпизод с Ванатом. Имея уже желтую карточку, киевлянин довольно таки грубовато толкнул в спину Марлона. Началась небольшая стычка, дончане апеллировали, что нужно показать Ванату вторую желтую. Формально арбитр мог так и сделать, но поступил, как мы говорим, по духу игры, чтобы не испортить финал. И здесь можно поддержать решение Балакина. Поступил мудро. Также нужно отметить, что бригада увидела нарушения вратаря киевлян в серии 11-метровых ударов, и дала возможность игроку "Шахтера" повторить удар. Раз не было грубых ошибок, можно констатировать, что Балакин с игрой справился и провел ее на хорошем уровне.

Отметим, что игровое время матча закончилось со счетом 1:1, а серия пенальти – 6:5 в пользу "Шахтера".

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Комментарии
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Алекс1955 (Донецк)
15.05.2025 в 18:35
А Грамма в грі з Зорею видалити було ТРЕБА.
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Комментарии 1
Алекс1955 (Донецк)
15.05.2025 в 18:35
А Грамма в грі з Зорею видалити було ТРЕБА.
Ответить
0
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