"Не зря ему высказали претензии". Бывший вратарь раскритиковал действия Нещерета при пропущенном мяче

Бывший вратарь, а нынче футбольный специалист Илья Близнюк специально для UA-Футбол прокомментировал финальный матч Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо", закончившийся победой донетчан в серии 11-метровых ударов со счетом 6:5.

- Приятно удивила атмосфера на стадионе. Много болельщиков, стук барабанов, фанатский шум, что так не хватает сейчас нашему футболу, - говорит эксперт. - Можно сказать – финал удался. Первый тайм был разведывательного характера, команды старались не рисковать, поэтому и не раскрывались, играя осторожно. Футбол был не зрелищным, а для специалистов похож на перетягивания каната. Когда "Динамо" забивало гол, то обнаружилась проблема "Шахтера" в опорной зоне, где образовалась огромная дыра, куда в гордом одиночестве ворвался Ярмоленко, и без помех пробил. Во втором тайме многое решили замены на 60-й минуте у "Шахтера". Авантюрная игра Шапаренко, передержавшего мяч, привела к контратаке с последующим взятием ворот. В пропущенном мяче, можно предъявить претензии и к голкиперу киевлян Нещерету. Он не вышел на передачу, как следствие – гол забили из зоны вратаря. Не зря Попов высказывал ему претензии.

Точно такой же момент в конце матча мог привести к голу в ворота "Динамо". Опять Нещерет не вышел на перехват, хорошо, что Попов оттеснил корпусом нападающего. Если до перерыва игра была не скоростной, то во второй половине стала немного динамичнее, но команды создали почти ничего в голевых моментах. При равной игре оба коллектива подошли к серии 11-метровых ударов, где уже была лотерея, в которой больше повезло "Шахтеру". В общем, поединок понравился, где-то больше игровой дисциплины было у "Динамо" вплоть до 60-й минуты. Но расхлябанность некоторых игроков привела к проигрышному финалу. Мелочей в футболе не бывает, и за них сразу наказывают.