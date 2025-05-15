Леоненко: Удивило, что на финале Кубка не было президента УАФ - странная ситуация

В Житомире проходил финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" (1:1, 6:5 пен.).

Трофей "горнякам" вручал сразу три вице-президента УАФ - Артем Стоянов, Сергей Ребров и Олег Лужный.

Президента Ассоциации Андрея Шевченко, как и год назад, не было на матче, в связи с чем и высказался экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко.

– Вас что-то удивило в финале?

– Меня удивило, что на столь важном матче не было президента УАФ. Лужного видел, Реброва видел, а Шевченко – нет. Возможно, заболел, но это странная ситуация.