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Леоненко: Удивило, что на финале Кубка не было президента УАФ - странная ситуация

Кубок Украины
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Может Андрей Николаевич заболел?

Леоненко: Удивило, что на финале Кубка не было президента УАФ - странная ситуация

Фото: Дан Балашов / УАФ

Новина українською

В Житомире проходил финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" (1:1, 6:5 пен.).

Читайте такжеКубок Украины Шахтеру вручали вице-президенты УАФ. Шевченко снова не посетил финал

Трофей "горнякам" вручал сразу три вице-президента УАФ - Артем Стоянов, Сергей Ребров и Олег Лужный.

Президента Ассоциации Андрея Шевченко, как и год назад, не было на матче, в связи с чем и высказался экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко.

– Вас что-то удивило в финале?

– Меня удивило, что на столь важном матче не было президента УАФ. Лужного видел, Реброва видел, а Шевченко – нет. Возможно, заболел, но это странная ситуация.

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Источник:
BLIK
Опубликовал: Михаил Черныш
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