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Леоненко: Удивило, что на финале Кубка не было президента УАФ - странная ситуация
Может Андрей Николаевич заболел?
Фото: Дан Балашов / УАФ
В Житомире проходил финал Кубка Украины, в котором "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" (1:1, 6:5 пен.).
Трофей "горнякам" вручал сразу три вице-президента УАФ - Артем Стоянов, Сергей Ребров и Олег Лужный.
Президента Ассоциации Андрея Шевченко, как и год назад, не было на матче, в связи с чем и высказался экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко.
– Вас что-то удивило в финале?
– Меня удивило, что на столь важном матче не было президента УАФ. Лужного видел, Реброва видел, а Шевченко – нет. Возможно, заболел, но это странная ситуация.
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