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Эксперт: Если бы можно было никому не отдавать этот Кубок - лучше бы не давали

Кубок Украины
Обновлено

Олегу Федорчуку игра не понравилась

Эксперт: Если бы можно было никому не отдавать этот Кубок - лучше бы не давали

shakhtar.com

Новина українською

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мыслями о финале Кубка Украины, в котором "Шахтера" в серии пенальти обырал "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти).

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– Можно утверждать, что обе команды скорее не наиграли на Кубок, чем заслужили его, учитывая именно финальную встречу?

– Меня это очень удивило и огорчило. Все ждали яркой игры от "Шахтера", считали дончан фаворитами. А в итоге мы увидели абсолютно две равные команды.

Если бы можно было никому не отдавать этот Кубок - лучше бы не давали. Но в спорте так бывает: когда две равные команды играют между собой, то не всегда зрители могут посмотреть яркий поединок.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
15.05.2025 в 20:40
Дивні експерти зараз. Суперкубок відмінили, може ще КУ відмінити? А якби Буковина в фінал вийшла, щоб цей експерд би сказав? Я таких не розумію.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
15.05.2025 в 20:40
Дивні експерти зараз. Суперкубок відмінили, може ще КУ відмінити? А якби Буковина в фінал вийшла, щоб цей експерд би сказав? Я таких не розумію.
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