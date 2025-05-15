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Эксперт: Если бы можно было никому не отдавать этот Кубок - лучше бы не давали
Олегу Федорчуку игра не понравилась
shakhtar.com
Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился мыслями о финале Кубка Украины, в котором "Шахтера" в серии пенальти обырал "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти).
– Можно утверждать, что обе команды скорее не наиграли на Кубок, чем заслужили его, учитывая именно финальную встречу?
– Меня это очень удивило и огорчило. Все ждали яркой игры от "Шахтера", считали дончан фаворитами. А в итоге мы увидели абсолютно две равные команды.
Если бы можно было никому не отдавать этот Кубок - лучше бы не давали. Но в спорте так бывает: когда две равные команды играют между собой, то не всегда зрители могут посмотреть яркий поединок.
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