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Пушич: Эта победа в Кубке очень много для меня значит

Кубок Украины
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Итог финала Кубка Украины от тренера победителей

Пушич: Эта победа в Кубке очень много для меня значит

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал об эмоциях после победы в Кубке Украины, где команда в серии пенальти обыграла "Динамо" (1:1, 6:5 пен.).

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"Эта победа очень много для меня значит. Не только для меня, а и для игроков, персонала, руководства и болельщиков. Фантастически, что мы одержали победу второй раз подряд. Мы показали незаурядный характер.

Команда в кубковых матчах трижды играла дополнительное время, и уже в финале, забивая последний пенальти, я понял, что мы действительно заслуживали победу в турнире.

Атмосфера на стадионе была фантастической. Очень хорошо, что на стадионе было много людей. Болельщики поддержали нас", – прокомментировал Пушич.

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