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Пушич: Эта победа в Кубке очень много для меня значит
Итог финала Кубка Украины от тренера победителей
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал об эмоциях после победы в Кубке Украины, где команда в серии пенальти обыграла "Динамо" (1:1, 6:5 пен.).
"Эта победа очень много для меня значит. Не только для меня, а и для игроков, персонала, руководства и болельщиков. Фантастически, что мы одержали победу второй раз подряд. Мы показали незаурядный характер.
Команда в кубковых матчах трижды играла дополнительное время, и уже в финале, забивая последний пенальти, я понял, что мы действительно заслуживали победу в турнире.
Атмосфера на стадионе была фантастической. Очень хорошо, что на стадионе было много людей. Болельщики поддержали нас", – прокомментировал Пушич.
???? «Ця перемога багато значить для мене, гравців та персоналу» ????????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 15, 2025
???? Емоції Маріно Пушича після перемоги над «Динамо» у фіналі Кубка України ⚒️#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/rv5kbRmEPT
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