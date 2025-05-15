Защитник Шахтера: Для нас обыграть Динамо – это очень сладко

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал победу своей команды над киевским "Динамо" (1:1, по пенальти - 6:5) в финале Кубка Украины-2024/2025.

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"Я думаю, это было очень интересно болельщикам. Очень рад, что одержали победу. Кто-то будет говорить, что незаслуженно, кто-то будет говорить – заслуженно, но как говорил Валерий Лобановский: "Результат на табло. Игра забывается, а счет остается". Поэтому сегодня "Шахтер" победитель. Я очень счастлив, что мы смогли обрадовать наших фанов.

Я думаю, что этот матч немного смягчает этот сезон. Потому что трофей есть, мы выиграли, задачу выполнили и нужно двигаться дальше.

Нервная игра против "Динамо". Всегда они такие выходят… Вы же видели, что они были заведены, мы тоже. Я очень счастлив, что сегодня именно "Шахтер" одержал победу. И мы едем праздновать домой.

Беспроигрышная серия против "Динамо"? Мы едины, мы всегда выходим на этот матч с дополнительной мотивацией. Для нас выиграть "Динамо" – это очень сладко", - сказал Бондарь.