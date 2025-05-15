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Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5)

Кубок Украины

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Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5)

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбольный сезон в Украине стремительно подходит к завершению. Осталось сыграть два тура в УПЛ и главное – уже отыграли финал Кубка Украины. В нем встретились два принципиальных соперника – "Шахтер" против "Динамо".

Победа дончан открыла им путь в Лигу Европы независимо от итогового места в УПЛ. Для "Динамо" же поражение означает продолжение серии, которая тянется еще с 2021-го года – именно с тех пор киевляне не могут переиграть своего принципиального соперника.

Атмосферу противостояния пыталась передать фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 11Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 12Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 13Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 14Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 15Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 16Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 17Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 18Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 19Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 11Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 12Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 18Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 13Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 14Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 15Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 16Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 19Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 20Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 12Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 13Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 11Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 14Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 15Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 16Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 18Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 19Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 11Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 15Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 12Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 13Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 14Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 17Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 16Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 18Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 19Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 4Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 5Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 6Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 18Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 7Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 8Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 9Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 10Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 11Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 12Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 13Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 14Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 15Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 16Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 17Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 19Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 1Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 2Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5) - фото 3Кубковая принципиальность. 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