Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5)

Футбольный сезон в Украине стремительно подходит к завершению. Осталось сыграть два тура в УПЛ и главное – уже отыграли финал Кубка Украины. В нем встретились два принципиальных соперника – "Шахтер" против "Динамо".

Победа дончан открыла им путь в Лигу Европы независимо от итогового места в УПЛ. Для "Динамо" же поражение означает продолжение серии, которая тянется еще с 2021-го года – именно с тех пор киевляне не могут переиграть своего принципиального соперника.

Атмосферу противостояния пыталась передать фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея