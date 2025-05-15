Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубковая принципиальность. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 1:1 (пен.: 6:5)
Зарисовки из Житомира
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Футбольный сезон в Украине стремительно подходит к завершению. Осталось сыграть два тура в УПЛ и главное – уже отыграли финал Кубка Украины. В нем встретились два принципиальных соперника – "Шахтер" против "Динамо".
Победа дончан открыла им путь в Лигу Европы независимо от итогового места в УПЛ. Для "Динамо" же поражение означает продолжение серии, которая тянется еще с 2021-го года – именно с тех пор киевляне не могут переиграть своего принципиального соперника.
Атмосферу противостояния пыталась передать фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- Матч Первой лиги не состоится из-за финансовых проблем одной из команд
- Леоненко - о голе Ярмоленко: Там бы даже мой друг Биба в 87 лет забил
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО