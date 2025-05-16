Судаков: Мы не добились всех результатов, на которые надеялись в этом сезоне, но Кубок много для нас значит

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился эмоциями после победы над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины (1:1, пенальти – 6:5).

"Работа выполнена. Кубок наш! Мы не добились всех результатов, на которые надеялись в этом сезоне, но это много для нас значит!

Вся семья "Шахтера" заслуживает этого! Эта победа для всех наших болельщиков", – написал Судаков в инстаграме.