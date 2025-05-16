Кубок Украины
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Судаков: Мы не добились всех результатов, на которые надеялись в этом сезоне, но Кубок много для нас значит
Job is done!
фото из соцсетей
Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков поделился эмоциями после победы над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины (1:1, пенальти – 6:5).
"Работа выполнена. Кубок наш! Мы не добились всех результатов, на которые надеялись в этом сезоне, но это много для нас значит!
Вся семья "Шахтера" заслуживает этого! Эта победа для всех наших болельщиков", – написал Судаков в инстаграме.
Напомним, что в текущем сезоне 22-летний хавбек забил 13 голов и отдал 5 ассистов в 32 матчах.
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