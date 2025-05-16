Леоненко: После финала Кубка если Шахтер позвонит Наполи по поводу Судакова, то им скажут: "вы не туда попали"

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, назвал лучшего и худшего, по его мнению, игроков финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" в серии пенальти обыграл киевлян (1:1, 5:6 по пенальти).

– Кого назовете "Левом матчу"?

– Для меня все просто – Ризнык. Он отразил решающий пенальти и принес "Шахтеру" кубок. А если бы выиграло "Динамо", то лучшим стал бы, скорее всего, Ярмоленко.

– А кто худший?

– Ошибались все! Пропали Кабаев и Буяльский. Слабо сыграли Шапаренко и Судаков. Георгий ничего не показал. После такого "Наполи" может уже и не позвонить, а если "Шахтер" сам позвонит по телефону, то им скажут: "Извините, ребята, но вы не туда попали". Но худшим игроком матча я назову Ваната за его поведение.

– После матча жена Биловара и дочь Игоря Суркиса – Яна – написала в своем телеграмм-канале: "Досадно-то как".

– Думаю, так должны написать не только динамовские жены, но и жены игроков "Шахтера". Поздравлять с хорошей игрой некого. Обе команды нихрена не показали. "Шахтеру" просто повезло в серии пенальти. Я еще и не удивлюсь, если президент [Ринат Ахметов] простит Пушича и оставит его главным тренером команды.