Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинский тренер: Контракт Ярмоленко? Посмотрите, где Динамо было без него
Сергей Ковалец отметил влияние Ярмоленко на успехи киевлян
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказал свое мнение о финале Кубка Украины, в котором "Шахтер" одержал победу над "Динамо" в серии пенальти.
- Сергей Иванович, финал Кубка Украины завершился победой "Шахтера" в серии пенальти. Какие ваши впечатления от игры?
- Все ждали бескомпромиссной борьбы, эмоций, высокой интенсивности - и матч действительно запомнился атмосферой. На мой взгляд, "Динамо" играло уверенно, но после забитого гола команда немного успокоилась и начала играть по счету. А нужно было, наоборот, еще больше активизироваться в атаке. От "Шахтера" я ожидал большего - все-таки команда досрочно потеряла титул чемпиона, поэтому болельщики ждали реванша. Но обе команды опасались риска, поэтому серия пенальти стала закономерным итогом.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Недавно, 27 апреля, эти же команды сыграли в чемпионате, и тогда матч был более результативным - 2:2. Вы тогда отметили арбитраж Виталия Романова. Как оцените работу арбитра в финале Кубка, где судил Николай Балакин?
- Украинские арбитры умеют судить, и в этом матче Балакин справился со своей задачей. Да, были эмоции, были стычки, но важно понимать контекст - в стране война, и ведущие игроки должны это учитывать в своем поведении. В то же время положительным является то, что после финального свистка футболисты пожали друг другу руки - это важно.
- С высоты вашего тренерского опыта, что является решающим в серии пенальти?
- Прежде всего - психологическая устойчивость игроков и вратарей. Это стрессовый момент, и именно ментальная выносливость здесь решает.
- Почему, имея не слишком сложный график, обе команды не продемонстрировали высокую интенсивность? Особенно усталость чувствовалась в дополнительное время.
- Возможно, все же сказалась психологическая нагрузка. Сезон подходит к концу, были матчи в еврокубках, вызовы в сборные - все это накапливается и влияет на динамику игры.
- Сейчас много разговоров, останется ли Андрей Ярмоленко в "Динамо". А вы как считаете?
- Это решение клуба и самого игрока. Но вспомните, где было "Динамо" без Ярмоленко - и где сейчас. Его влияние на команду - очевидно.
- До завершения чемпионата осталось два тура. Согласны с Русланом Ротанем, что чемпионская интрига уже исчезла?
- Да, ситуация почти решена. Но хочу сказать доброе слово об "Александрии" - и игроки, и тренерский штаб, и руководство заслуживают уважения. Что касается "Динамо" - им осталось выиграть один матч, и уверен, что они свой шанс не упустят, - сказал Ковалец.
Популярное сейчас
- Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу
- Примера. Эспаньол – Барселона 0:2. Праздник на улицах Каталонии
- Лужный: У Лобановского были свои предрассудки: по дороге на матч автобус никогда не должен был сдавать назад
- На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане