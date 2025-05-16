Украинский тренер: Контракт Ярмоленко? Посмотрите, где Динамо было без него

Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказал свое мнение о финале Кубка Украины, в котором "Шахтер" одержал победу над "Динамо" в серии пенальти.

- Сергей Иванович, финал Кубка Украины завершился победой "Шахтера" в серии пенальти. Какие ваши впечатления от игры?

- Все ждали бескомпромиссной борьбы, эмоций, высокой интенсивности - и матч действительно запомнился атмосферой. На мой взгляд, "Динамо" играло уверенно, но после забитого гола команда немного успокоилась и начала играть по счету. А нужно было, наоборот, еще больше активизироваться в атаке. От "Шахтера" я ожидал большего - все-таки команда досрочно потеряла титул чемпиона, поэтому болельщики ждали реванша. Но обе команды опасались риска, поэтому серия пенальти стала закономерным итогом.

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- Недавно, 27 апреля, эти же команды сыграли в чемпионате, и тогда матч был более результативным - 2:2. Вы тогда отметили арбитраж Виталия Романова. Как оцените работу арбитра в финале Кубка, где судил Николай Балакин?

- Украинские арбитры умеют судить, и в этом матче Балакин справился со своей задачей. Да, были эмоции, были стычки, но важно понимать контекст - в стране война, и ведущие игроки должны это учитывать в своем поведении. В то же время положительным является то, что после финального свистка футболисты пожали друг другу руки - это важно.

- С высоты вашего тренерского опыта, что является решающим в серии пенальти?

- Прежде всего - психологическая устойчивость игроков и вратарей. Это стрессовый момент, и именно ментальная выносливость здесь решает.

- Почему, имея не слишком сложный график, обе команды не продемонстрировали высокую интенсивность? Особенно усталость чувствовалась в дополнительное время.

- Возможно, все же сказалась психологическая нагрузка. Сезон подходит к концу, были матчи в еврокубках, вызовы в сборные - все это накапливается и влияет на динамику игры.

- Сейчас много разговоров, останется ли Андрей Ярмоленко в "Динамо". А вы как считаете?

- Это решение клуба и самого игрока. Но вспомните, где было "Динамо" без Ярмоленко - и где сейчас. Его влияние на команду - очевидно.

- До завершения чемпионата осталось два тура. Согласны с Русланом Ротанем, что чемпионская интрига уже исчезла?

- Да, ситуация почти решена. Но хочу сказать доброе слово об "Александрии" - и игроки, и тренерский штаб, и руководство заслуживают уважения. Что касается "Динамо" - им осталось выиграть один матч, и уверен, что они свой шанс не упустят, - сказал Ковалец.