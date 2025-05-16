Ребров поздравил Шахтер с победой над Динамо в финале Кубка Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" победил "Динамо" в серии пенальти.

"Поздравляю "Шахтер" со вчерашней победой в финале Кубка Украины!

С годами, мы привыкли к очень напряженным и важным матчам между "Динамо" и "Шахтером", и вчерашний финал не был исключением. Считаю что обе команды вложили свой вклад в очень драматический финал для болельщиков украинского футбола.

Мне лично было очень приятно иметь возможность посетить и поздравить победителей этого противостояния", - написал Ребров на своей странице в Instagram.