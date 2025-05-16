Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров поздравил Шахтер с победой над Динамо в финале Кубка Украины
Наставник сборной Украины отметил игру команд в решающем матче
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" победил "Динамо" в серии пенальти.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Поздравляю "Шахтер" со вчерашней победой в финале Кубка Украины!
С годами, мы привыкли к очень напряженным и важным матчам между "Динамо" и "Шахтером", и вчерашний финал не был исключением. Считаю что обе команды вложили свой вклад в очень драматический финал для болельщиков украинского футбола.
Мне лично было очень приятно иметь возможность посетить и поздравить победителей этого противостояния", - написал Ребров на своей странице в Instagram.
Популярное сейчас
- Будковский – об отношении к Полесью: В Житомире говорил, что кто будет убирать ноги – будем разговаривать в раздевалке
- Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде
- Примера. Эспаньол – Барселона 0:2. Праздник на улицах Каталонии
- Шахтер - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Кубка Украины
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров