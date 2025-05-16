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Ребров поздравил Шахтер с победой над Динамо в финале Кубка Украины

Кубок Украины

Наставник сборной Украины отметил игру команд в решающем матче

Ребров поздравил Шахтер с победой над Динамо в финале Кубка Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" победил "Динамо" в серии пенальти.

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"Поздравляю "Шахтер" со вчерашней победой в финале Кубка Украины!

С годами, мы привыкли к очень напряженным и важным матчам между "Динамо" и "Шахтером", и вчерашний финал не был исключением. Считаю что обе команды вложили свой вклад в очень драматический финал для болельщиков украинского футбола.

Мне лично было очень приятно иметь возможность посетить и поздравить победителей этого противостояния", - написал Ребров на своей странице в Instagram.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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