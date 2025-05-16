"Шахтер хотел спасти сезон - и это было видно". Вирт - о финале Кубка

Известный украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины (1:1, 6:5 по пенальти).

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– Юрий Николаевич, какие у вас остались впечатления от финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" обыграл "Динамо" по пенальти?

– Для болельщиков очень интересными получились основное время и дополнительное, и пенальти. Интрига в матче держалась до самого завершения поединка. И после незабитого пенальти от Караваева "Шахтер" стал обладателем титула. Конечно, все, наверное, большего ожидали от финала. Потому что в предыдущем матче в УПЛ команды сыграли вничью 2:2. И тогда был более яркий и динамичный футбол. Тогда в поединке чемпионата Украины команды показали хорошую игру.

А здесь все-таки было больше тактической борьбы. Следует откровенно говорить о том, что команды создали мало голевых моментов. Забитый Андреем Ярмоленко гол – это все-таки такой гром прогремел, потому что таких предпосылок не было. И следует отметить очень шикарную атаку через фланг. В итоге были хорошие передача и завершение от Ярмоленко. И надо отметить то, что сработали замены от Марино Пушича. Сначала на поле вышел Элиас. А потом появление еще трех футболистов в середине поля, конечно, прибавило игре команды мобильности. И неудивительно, что "Шахтер" сравнял счет. К слову, донецкая команда также забила после хорошей комбинации. За "Шахтер" после передачи Алисона забил Элиас.

Надо выделить двух футболистов атакующего плана, которые вышли на замену и организовали гол в том эпизоде. В общем, в матче острых моментов не было и все шло к серии пенальти. Было видно, что "Шахтер" был чрезвычайно мотивирован на этот финал. Команда провалила чемпионат и хотела получить Кубок Украины. Мне показалось, что у "Шахтера" больше желания было. Они хотели спасти этот сезон. И после выигранной серии пенальти была невероятная радость у футболистов донецкой команды.