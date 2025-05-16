  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. "Шахтер хотел спасти сезон - и это было видно". Вирт - о финале Кубка

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Шахтер хотел спасти сезон - и это было видно". Вирт - о финале Кубка

Кубок Украины

Экс-игрок "горняков" подчеркнул мотивацию донецкой команды

"Шахтер хотел спасти сезон - и это было видно". Вирт - о финале Кубка

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Известный украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал победу донецкого "Шахтера" над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины (1:1, 6:5 по пенальти).

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

– Юрий Николаевич, какие у вас остались впечатления от финала Кубка Украины, в котором "Шахтер" обыграл "Динамо" по пенальти?

– Для болельщиков очень интересными получились основное время и дополнительное, и пенальти. Интрига в матче держалась до самого завершения поединка. И после незабитого пенальти от Караваева "Шахтер" стал обладателем титула. Конечно, все, наверное, большего ожидали от финала. Потому что в предыдущем матче в УПЛ команды сыграли вничью 2:2. И тогда был более яркий и динамичный футбол. Тогда в поединке чемпионата Украины команды показали хорошую игру.

А здесь все-таки было больше тактической борьбы. Следует откровенно говорить о том, что команды создали мало голевых моментов. Забитый Андреем Ярмоленко гол – это все-таки такой гром прогремел, потому что таких предпосылок не было. И следует отметить очень шикарную атаку через фланг. В итоге были хорошие передача и завершение от Ярмоленко. И надо отметить то, что сработали замены от Марино Пушича. Сначала на поле вышел Элиас. А потом появление еще трех футболистов в середине поля, конечно, прибавило игре команды мобильности. И неудивительно, что "Шахтер" сравнял счет. К слову, донецкая команда также забила после хорошей комбинации. За "Шахтер" после передачи Алисона забил Элиас.

Надо выделить двух футболистов атакующего плана, которые вышли на замену и организовали гол в том эпизоде. В общем, в матче острых моментов не было и все шло к серии пенальти. Было видно, что "Шахтер" был чрезвычайно мотивирован на этот финал. Команда провалила чемпионат и хотела получить Кубок Украины. Мне показалось, что у "Шахтера" больше желания было. Они хотели спасти этот сезон. И после выигранной серии пенальти была невероятная радость у футболистов донецкой команды.

Читайте такжеРебров поздравил Шахтер с победой над Динамо в финале Кубка Украины
По теме
yellow-arrow
Ребров поздравил Шахтер с победой над Динамо в финале Кубка Украины
yellow-arrow
Украинский тренер: Контракт Ярмоленко? Посмотрите, где Динамо было без него
yellow-arrow
Тлумак: Думаю, даже тренеры Шахтера и Динамо ожидали другой игры
Юрий Вирт Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости