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Форвард из Второй лиги стал лучшим бомбардиром Кубка Украины

Кубок Украины

Он забил 4 гола в 4 матчах

Форвард из Второй лиги стал лучшим бомбардиром Кубка Украины

Фото: Instagram

Новина українською

31-летний форвард "Пробоя" Богдан Оринчак стал лучшим бомбардиром Кубка Украины сезона-2024/25.

Он забил четыре гола на более ранней стадии турнира: дважды поразил ворота "Хуста" (4:0), а также отличился в матчах с ФК "Куликов-Белка" (2:2, 4:3 по пенальти) и "Ингульцом" (2:2, 4:2 по пенальти). Дебютант Второй лиги дошел до 1/8 финала, где уступил "Буковине" (0:1).

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Напомним, победителем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти обыграл "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти). Дончане завоевали трофей в 15-й раз в своей истории, что является рекордом. У киевлян - 13 трофеев национального Кубка.

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Богдан Оринчак ФК Пробий
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Источник:
ФК Пробій
Опубликовал: Алина Ерофеева
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