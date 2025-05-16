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Доминирование двух команд. Названа символическая сборная Кубка Украины

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Доминирование двух команд. Названа символическая сборная Кубка Украины

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Статистический портал Sofascore представил символическую команду Кубка Украины сезона-2024/25. В нее вошли игроки четырех клубов.

Больше всего представителей у донецкого "Шахтера" и черновицкой "Буковины" - по четыре футболиста. Также в сборную попали два исполнителя сумской "Виктории" и один - киевского "Динамо".

Лучшим игроком признан защитник "горняков" Винисиус Тобиас, который получил наивысшую оценку - 7.80.

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Доминирование двух команд. Названа символическая сборная Кубка Украины - изображение 1
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Напомним, "Буковина" завершила свое выступлением на стадии 1/2 финала, уступив "Динамо" (1:4). "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины, победив киевлян в финале в серии пенальти (1:1, 6:5 по пенальти). Дончане завоевали трофей в 15-й раз в своей истории, что является рекордом.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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