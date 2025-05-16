Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминирование двух команд. Названа символическая сборная Кубка Украины
Кто в топе?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Статистический портал Sofascore представил символическую команду Кубка Украины сезона-2024/25. В нее вошли игроки четырех клубов.
Больше всего представителей у донецкого "Шахтера" и черновицкой "Буковины" - по четыре футболиста. Также в сборную попали два исполнителя сумской "Виктории" и один - киевского "Динамо".
Лучшим игроком признан защитник "горняков" Винисиус Тобиас, который получил наивысшую оценку - 7.80.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, "Буковина" завершила свое выступлением на стадии 1/2 финала, уступив "Динамо" (1:4). "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины, победив киевлян в финале в серии пенальти (1:1, 6:5 по пенальти). Дончане завоевали трофей в 15-й раз в своей истории, что является рекордом.
Популярное сейчас
- Чемпионство Барселоны, потенциальные трансферы Лунина и Судакова, а также травма Сыча. Главные новости за 15 мая
- "Очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас": журналист – о желаемом трансфере из УПЛ
- Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу
- Горняки с трофеем. Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1 (6:5 пен.). Видео голов и обзор матча
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров