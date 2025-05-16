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Вирт: Не думаю, что после финала Кубка в списке Реброва появятся новые имена
Скоро уже и летний сборы сборной Украины
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Известный украинский тренер Юрий Вирт прокомментировал победу "Шахтера" над "Динамо" в финале Кубка Украины (1:1, 6:5 по пенальти).
– Дмитрия Ризныка можно считать одним из главных героев матча? Все-таки он отразил пенальти и "Шахтер" стал обладателем Кубка!
– Одним из главных героев матча мы его точно можем считать. Разумеется, что он проделал свою работу хорошо. Он парировал шестой пенальти от "Динамо". И в этом эпизоде, когда Ризнык парировал пенальти от Караваева, он точно герой. Голкипер "Шахтера" очень качественно сыграл этот матч, как и вратарь "Динамо" Нещерет.
– Сергей Ребров также наблюдал за матчем с трибун. Какие ответы для себя он получил в этом финале?
– Я понимаю, что будет объявлен список футболистов сборной Украины. И я не думаю, что после этого матча в списке будут новые имена.
– "Шахтер" после победы в Кубке Украины сыграет в Лиге Европы. Это для донецкой команды все-таки позитив?
– Статус Лиги Европы гораздо выше. И в плане финансов также Лига Европы лучше. Действительно, Лига Европы – это турнир, который по статусу лучше Лиги конференций. Я думаю, за это "горняки" тоже боролись. Хотя, в первую очередь, игрокам "Шахтера" нужно было поднять Кубок над головой!
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