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Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка

Кубок Украины

Состоялось перед финалом Кубкового матча в Житомире

Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В Житомире состоялся финал Кубка Украины 2024/25, в котором "Шахтер" победил "Динамо" (1:1; пен.: 6:5). Но без внимания не остался и детский турнир. Звезды футбола прошлого Олег Лужный и Сергей Ребров, которые сейчас являются работниками УАФ, наградили победителей и призеров.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 1Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 2Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 3Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 4Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 5Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 6Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 7Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 8Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 9Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 10Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 1Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 2Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 3Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 4Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 5Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 6Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 7Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 8Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 9Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 10Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 1Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 2Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 3Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 4Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка - фото 5
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