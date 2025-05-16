Награждали звезды футбола прошлого. ФОТОрепортаж с награждения победителей детского Кубка

В Житомире состоялся финал Кубка Украины 2024/25, в котором "Шахтер" победил "Динамо" (1:1; пен.: 6:5). Но без внимания не остался и детский турнир. Звезды футбола прошлого Олег Лужный и Сергей Ребров, которые сейчас являются работниками УАФ, наградили победителей и призеров.

Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева.

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