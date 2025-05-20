Нещерет: Надо уметь проигрывать. Мы провели качественную кубковую игру против Шахтера

Голкипер " Динамо " Руслан Нещерет поделился эмоциями о т проигранному "Шахтеру" финале Кубка Украины - 1:1 (5:6 после пенальти).

– Наверное, руководство ставило задачу положить золотые медали в Кубок. Но не вышло. Насколько это испортило вам чемпионский настрой?

– Ну послушайте: надо уметь проигрывать. Мы провели качественную игру против "Шахтера". Были и ошибки: мы могли сыграть лучше в обороне, когда пропускали мяч. Но в целом по той самоотдаче и качеству, которые были, провели хороший матч.

Как видите, в серии пенальти чуть-чуть не повезло, но так бывает, и надо быстро переключаться, потому что если бы мы постоянно держали в голове поражение, вполне возможно могли и чемпионат проиграть.

– В серии пенальти был ключевой момент, когда ты отразил пенальти, и, казалось, что сейчас все пойдет так, как надо, но судья дал команду перебить. Такое решение рефери повергло в шок?

- Нет, не шокировало, потому что когда отбивал, я понял, что немного вышел из ворот, что будет перебивание, поэтому сразу начал думать о том, как отбивать повторный удар.

Со стороны, возможно, это правило кажется немного несправедливым, однако в любом случае бьющий игрок постоянно двигается вперед. Да, он немного замедляется, это немного сбивает с толку. Есть и другие подобные правила – нельзя прикасаться к перекладине, нельзя стоять за линией – в этом плане нас действительно немного ограничили, но приходится приспосабливаться.

– В серии пенальти ты пытался играть по мячу или угадывать направление удара?

– В данном случае я отталкиваюсь от того, какой исполнитель подходит к точке, ведь мы предварительно изучаем манеру, кто как пробивает. Бразильцы почти всегда бьют на паузе, и ты должен заставить их пробить туда, куда ты хочешь, а не туда, куда он планирует.

Бывает, стоишь до конца и начинаешь его раскачивать, как в свое время делал Шовковский, что футболист и сам не знает, куда он пробьет в последний момент.

В матче с "Шахтером" в этом плане чуть-чуть не повезло: я пытался заставлять их, в результате один удар я отразил, с Кевином тоже было близко, но результат состоит из всех этих мелочей.