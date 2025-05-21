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"Меня чуть не стошнило от такой игры". Ванат - о финале Кубка с Шахтером
Форвард признался, что пересматривал матч до утра
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "Динамо" Владислав Ванат высказался по поводу поражения от "Шахтера" в финале Кубка Украины (1:1, 5:6 по пенальти).
- Что именно не удалось в финале Кубка?
- Забить на один пенальти больше, чем "Шахтер". Просматривал матч - я каждую свою игру просматриваю по 2-3 раза, после игр не сплю до пяти утра, потому что могу дважды пересмотреть запись игры. Честно скажу, меня чуть не стошнило от такой игры. Не понравилась ни игра "Шахтера", ни моя, ни моей команды. Относительно не забитого Караваевым пенальти, то такое случалось со многими великими игроками. Давайте лучше вспомним, что именно Саша забил в конце матча "Шахтеру" в первом круге и принес нам такую ценную ничью. Благодаря этому мы до сих пор остаемся непобежденными в чемпионате Украины. Такое бывает, это жизнь, это футбол - за это мы его любим, за то, что он дарит нам такие эмоции.
Думаю, "Шахтер" разбирает манеру ударов наших пенальтистов. Мы так точно разбираем, поэтому думаю, что и они разбирают. Он пробил, а вратарь угадал - ну бывает!, - сказал Ванат.
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