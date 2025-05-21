Акценты. О плюсах и минусах нового формата Кубка Украины

Как известно, в УАФ разрабатывают новый формат проведения Кубка Украины. Если уж это происходит, стало быть старый не удовлетворяет наших футбольных чиновников, да и не только их. Второй по значению турнир в стране хотят оптимизировать и сделать, надо думать, более интересным?

Возможно, приоритетны другие цели, но я-то всегда рассуждаю с позиций зрителя и любителя игры. Не футболиста, не тренера, не клубного функционера, не представителя федерации, не журналиста, и даже не болельщика конкретной команды. А именно зрителя, который любит эту игру и наблюдает за ней со стороны.

Предлагаю посмотреть на нововведения его глазами. Итак, что изменится в новом Кубке страны?

1.На первом этапе будут встречаться победители региональных кубков - шанс для аматорских команд.

Это общепринятая тенденция - привлекать к участию в розыгрыше национального Кубка максимальное количество клубов. Я бы назвал это популизмом, хотя почему бы и нет? Но лично мне - телезрителю, которого интересует игра определенного уровня, это безразлично. Вот будь я фанатом условного ФК хутора Козюльки…

Скажу больше. Матчи Кубка начинаю смотреть никак не раньше стадии ⅛ финала, да и то не все. Вот если бы это был Кубок Лиги, в котором участвовали бы исключительно команды УПЛ, пожалуй, смотрел бы все. При условии серьезного отношения к турниру всех участников. И сдается мне, при таком их составе, оно тоже изменилось бы.

2. На стадии 1/32 финала в борьбу вступают 12 клубов УПЛ; в 1/16 к ним присоединяются 4 клуба - участники еврокубков.

Понимаю заботу УАФ о наших представителях в Европе, однако считаю несправедливой такую разницу в условиях. Фавориты и так сильнее, давайте мы им еще поможем, сократив путь к трофею по сравнению с другими командами Лиги на целый раунд. Если уж мы такие популизаторы, то где же наша логика?

На мой взгляд, не должно быть никаких привилегий у отдельных представителей одной и той же лиги. В 1/32-й клубам УПЛ делать нечего, а вот в 1/16-й они могли бы все стартовать синхронно, даря свидания обитателям хуторов и местечек. А если кому-то сложно играть “на три фронта”, то кому больше дано, с того больше и спрашивается.

Опять же шанс для андердогов, нет?

3. Победители во всех раундах определяются в одном матче.

Ну, это не обсуждается. Я сейчас не говорю о том, хватит ли на иное “окон” в календаре сезона. Мне, как зрителю, интересно, когда каждый кубковый поединок соперники начинают в одинаковых условиях - при 0:0. Как известно, главное, чем привлекает Кубок - интрига по определению.

А теперь скажите мне, так уж ли редко мы наблюдаем в двухраундовом плей-офф, как она обесценивается в разы перед ответной игрой? Особенно после победы фаворита на выезде. Словом, никакой второй серии - только здесь и сейчас. Это они там в Европах пускай этим пробавляются, мы такой роскоши себе позволить не можем.

4. Предварительно предлагалось, чтобы все матчи проходили на полях команд из низших дивизионов, но поступило предложение – определять хозяина слепым жребием.

Вот любопытно, откуда конкретно оно поступило? По сути, это был самый привлекательный аспект нового формата. На мой взгляд, именно здесь крылись резервы относительного “выравнивания сил”. То есть, то, что потенциально делало бы противостояние более интересным. А стратегически - и весь турнир.

Фактор своего поля в пользу андердогов - это был бы главный козырь Кубка. Разумеется, при условии, что их потом не лишали бы его на том основании, что стадион вдруг перестал отвечать стандартам именно в полуфинале.

Опять скажу больше. По моему зрительскому убеждению, преимущество своего поля в Кубке должен иметь клуб с худшим рейтингом. В каждом матче, на любой стадии, и независимо от принадлежности к той или иной лиге. Да, фаворитам в этом случае придется весь турнир играть на выезде. Но сам турнир от этого только выиграл бы.

5. На всех раундах используется максимально слепой жребий ("Шахтер" и "Динамо" могут сыграть уже в 1/16, любительская команда может до 1/4 не встретить ни одного клуба УПЛ).

А вот это положение Регламента уничтожает интригу в Кубке, что называется, на корню. Вам действительно интересно, когда сильнейшие убирают друг друга на дальних подступах, тогда как “золушки” имеют шанс пробраться на королевский бал через черный ход, по дороге расталкивая локтями своих менее ловких сестриц?

Во Львове вечно будут гордиться Кубком СССР, заслуженно выигранным “Карпатами”, которые тот сезон провели даже не в Первой лиге. А знаете ли вы, кто был их самым рейтинговым соперником в том розыгрыше? Восьмая команда “вышки” - “Черноморец”. К счастью, тот уровень футбола в стране позволил затем не опозориться в Европе.

А теперь представьте себе сегодня на их месте условный “Агробизнес”. Чур меня, как говорится. Хотя, если бы он убрал в 1/16-й, к примеру, “Ворсклу”, в 1/8-й - “Зарю”, в ¼-й - “Полесье”, в ½-й - “Александрию”, а в финале - “Динамо”, кто бы что вякнул? Но мы думаем не о представительстве в Лиге Европы, а о том, как ублажить “провинциалов”.

Хотя, я уже рассказывал выше, как можно позаботиться о целости овец. А волков пусть ноги кормят.

6. Отменяется дополнительное время: по окончанию 90 минут сразу пробиваются пенальти.

Вообще без вопросов, это нужно было сделать еще позавчера. Самое свежее подтверждение чему - полчаса жизни, “выброшенные в пропасть” в недавнем финале Кубка Украины. Слово “экстра” переводится с латыни как “вне”, “сверх меры”, “чересчур”. Вот и скажите, зачем нам нужны эти экстра-таймы?

Чтобы выяснить, кто из соперников выносливее? Тогда уж лучше сразу потратить вдвое-втрое меньше времени и посмотреть, у кого из них крепче нервы. При этом гарантированно наблюдая взятие ворот. А лично у меня есть надежда, что менее уставшие футболисты будут больше стремиться к победе без “лотереи”.

Впрочем, могу ошибаться - там посмотрим. А подводя итог обсуждению новаций УАФ в Кубке, выскажу крамольную мысль. Кроме отмены дополнительного времени, не вижу здесь ничего принципиально нового. Как не вижу и того, что сделало бы наш Кубок действительно интереснее. Спасибо еще, что обошлись без групповых турниров.

Фото - UA-Футбол