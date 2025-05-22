Суркис: Для Динамо Кубок Украины - не второстепенный турнир

Президент " Динамо " Игорь Суркис прокомментировал поражение команды в финале Кубка Украины от "Шахтера" (1:1, 5:6 в серии пенальти).

"Что касается Кубка Украины, то могу сказать, что ребята сделали все возможное, чтобы завоевать этот трофей. Он не был для нас второстепенным турниром. Однако серия пенальти – это лотерея. Я не могу иметь претензий к своим футболистам", – сказал Суркис.