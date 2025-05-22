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Суркис: Для Динамо Кубок Украины - не второстепенный турнир
Президент Динамо высказался о поражении в финале Кубка Украины
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Президент "
"Что касается Кубка Украины, то могу сказать, что ребята сделали все возможное, чтобы завоевать этот трофей. Он не был для нас второстепенным турниром. Однако серия пенальти – это лотерея. Я не могу иметь претензий к своим футболистам", – сказал Суркис.
Напомним, что ранее президент "Динамо" также
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