  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Суркис: Для Динамо Кубок Украины - не второстепенный турнир

В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Для Динамо Кубок Украины - не второстепенный турнир

Кубок Украины
Обновлено

Президент Динамо высказался о поражении в финале Кубка Украины

Суркис: Для Динамо Кубок Украины - не второстепенный турнир

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал поражение команды в финале Кубка Украины от "Шахтера" (1:1, 5:6 в серии пенальти).

"Что касается Кубка Украины, то могу сказать, что ребята сделали все возможное, чтобы завоевать этот трофей. Он не был для нас второстепенным турниром. Однако серия пенальти – это лотерея. Я не могу иметь претензий к своим футболистам", – сказал Суркис.

Напомним, что ранее президент "Динамо" также очертил цели команды на следующий еврокубковый сезон.

По теме
yellow-arrow
Акценты. О плюсах и минусах нового формата Кубка Украины
yellow-arrow
"Меня чуть не стошнило от такой игры". Ванат - о финале Кубка с Шахтером
yellow-arrow
Нещерет: Надо уметь проигрывать. Мы провели качественную кубковую игру против Шахтера
Игорь Суркис Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости