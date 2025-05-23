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В разы больше, чем матч УПЛ. Известно, сколько зрителей посмотрели Классическое в финале Кубка Украины
Решающий поединок был в открытом доступе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо", который состоялся 14 мая, посмотрело 2,5 миллиона зрителей. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Трансляция поединка была доступна на YouTube-каналах УАФ и УПЛ ТВ, а также на всех ОТТ-платформах и канале Megogo Т2.
Отметим, что решающий матч транслировался в открытом доступе.
К слову, матч 26-го тура чемпионата между этими командами посмотрели около 700 тысяч зрителей.
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Напомним, победителем Кубка Украины-2024/25 стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти обыграл "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти). Дончане завоевали трофей в 15-й раз в своей истории, что является рекордом. У киевлян - 13 трофеев национального Кубка.
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