В разы больше, чем матч УПЛ. Известно, сколько зрителей посмотрели Классическое в финале Кубка Украины

Финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо", который состоялся 14 мая, посмотрело 2,5 миллиона зрителей. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Трансляция поединка была доступна на YouTube-каналах УАФ и УПЛ ТВ, а также на всех ОТТ-платформах и канале Megogo Т2.

Отметим, что решающий матч транслировался в открытом доступе.

К слову, матч 26-го тура чемпионата между этими командами посмотрели около 700 тысяч зрителей.

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Напомним, победителем Кубка Украины-2024/25 стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти обыграл "Динамо" (1:1, 6:5 по пенальти). Дончане завоевали трофей в 15-й раз в своей истории, что является рекордом. У киевлян - 13 трофеев национального Кубка.