Главный тренер Шахтера U21 анонсировал принятие решений относительно будущего футболистов

Главный тренер "Шахтера" U21 Фернандо Валенте подвел итоги первой части сезона.

По его словам, в чемпионате задействовали футболистов 16-18 лет, чтобы они приобретали опыт, поскольку некоторые из них должны выйти на уровень первой команды.

"В результате стараемся сочетать две вещи: бороться и побеждать, как "Шахтер", но в то же время делать так, чтобы эти победы были результатом прогресса исполнителей, которых мы готовим для главного состава, - говорит Валенте. - Важно, что пара наших игроков уже готовы помочь в матчах основы. Это наша работа, и я рад, что ребята понимают наши идеи, пытаются показывать качественный футбол, иногда побеждая также за счет духа и характера. Горжусь игроками".

Наставник молодежной команды признает, что у всех футболистов заметный прогресс.

"Мы стараемся, чтобы они раскрыли свой потенциал на поле. Это моя работа, над психологией в том числе. Готовим игроков в большой профессиональной карьере. Кто-то демонстрирует значительные достижения, по другим клуб должен принять соответствующие решения после праздников. Важно, что прогрессирует каждый, но чувствую, что этого недостаточно.

Для выступлений на самом высоком уровне нужна сильная психология. Это очень важно, постараемся улучшить этот аспект. В юношеском футболе мы обычно побеждаем, но с повышением уровня меняются и требования. Еще один аспект - понимание игры. Ментальная составляющая также важна", - говорит Валенте.

Коуч отметил свою приверженность шахтерскому духу и поблагодарил своих ребят за игру.

"Чувствую себя очень счастливым человеком. Хочу всегда помогать им и работать для них. С таким настроением и атмосферой в коллективе нам много удастся в плане качества игры. Нужно понимать, что у "Шахтера" свой стиль, и в процессе подготовки игроки должны его почувствовать, как и возможность владения мячом, энергетику, - рассуждает Фернандо Валенте. - Иначе нельзя достичь уровня первой команды. Я люблю такой стиль, всю жизнь борюсь за эти идеи, - и болельщикам, и исполнителям он нравится. Спасибо болельщикам за всю поддержку. Хочу подарить им качество игры, качество исполнительского мастерства, голевое разнообразие. Мы отстаиваем эти идеи. У «Шахтера» есть стиль и дух, благодаря чему команда побеждает в последние годы".