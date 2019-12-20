Коуч молодежки Зари оценил переход команды на новую схему игры – по ходу сезона

Тренер луганской "Зари" U-21 Владимир Никитин подвел итог прошедшей части чемпионата и вспомнил главные события от начала сезона.

- Начну с последнего матча с "Шахтером" (1:2). В какой-то степени я доволен игрой, но нужно каждый эпизод, от стартового свистка и до финального, доигрывать до конца. Игра в первом тайме удавалась. Это почувствовали ребята. Однако они думали, что и во втором тайме все будет идти так, как мы этого хотели. Но "Шахтер" начал оказывать давление. Хотя, притом, мы создали голевых моментов больше, чем «горняки». Вратарь у них сыграл замечательно как в первом тайме, так и во втором.

Что касается всей прошлой части сезона, то первые 7 туров мы играли по старой схеме. Но результата не было не потому. Игра нам удавалась, а результат оставлял желать лучшего в основном через наши индивидуальные ошибки.

После того произошла смена тренировочного процесса и переход на схему первой команды.

"Я много общался с главным тренером относительно тактики игры. Я смотрел и смотрю тренировки первой команды, - рассказывает Никитин. - Поэтому нам нужно было время. Мы делали видеонарезки игры не только первой команды, но и европейских клубов, которые играют с этой схемой. Все это мы показывали ребятам".

После этого, вспоминает тренер, команде удалась серия замечательных игр.

"В атакующую схему ребятам играть нравится. Ведь мы агрессивно действуем на чужой половине поля, создаем много моментов. И сразу видно, над чем нужно работать, и почему больше уделять внимания. Например, чтобы смело атаковать, нужно уметь играть в обороне один в один. Поэтому у нас больше на тренировках появилось упражнений с единоборствами, - подчеркивает тренер. - В принципе, ребятами я доволен. Доволен их желанием и самоотдачей. Мы стали более агрессивными действовать не только в атаке, но и в единоборствах".