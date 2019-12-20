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Две команды Зари примут участие в Кубке Приднепровья

Дублеры
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В феврале

Две команды Зари примут участие в Кубке Приднепровья
Новина українською

Наставник "Зари" U-21 Владимир Микитин поделился планами по подготовке к следующей части сезона.

По словам коуча, пока команда U-21 ушла в отпуск. Вместе с U-19 соберется 19-го января и с 20-го - вернется к работе.

- Проведем сборы в Запорожье. Примем участие в турнире Кубок Приднепровья двумя составами: U-19 и мы.

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Несколько первых туров сыграет U-21, а затем в турнире продолжит участие U-19, потому что Кубок Приднепровья начнется в первой части февраля и к восстановлению нашего чемпионата он еще не завершится.

Однако так как 2-3 спарринги - мало для полноценных cборов U-21, должно быть 4-5 матчей, то еще будем искать спарринг-партнеров.

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В статье: Заря (Луганск) Владимир Микитин сбор
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Источник:
ФК Зоря

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