Две команды Зари примут участие в Кубке Приднепровья

Наставник "Зари" U-21 Владимир Микитин поделился планами по подготовке к следующей части сезона.

По словам коуча, пока команда U-21 ушла в отпуск. Вместе с U-19 соберется 19-го января и с 20-го - вернется к работе.

- Проведем сборы в Запорожье. Примем участие в турнире Кубок Приднепровья двумя составами: U-19 и мы.

Несколько первых туров сыграет U-21, а затем в турнире продолжит участие U-19, потому что Кубок Приднепровья начнется в первой части февраля и к восстановлению нашего чемпионата он еще не завершится.

Однако так как 2-3 спарринги - мало для полноценных cборов U-21, должно быть 4-5 матчей, то еще будем искать спарринг-партнеров.