Защитник Динамо назвал Топ-3 лучших центрбека современности

Защитник "Динамо" Александр Сирота рассказал, что испытывал, когда впервые попал в заявку основы киевлян, а также назвал своих кумиров.

- В нынешнем сезоне тебя впервые включили в заявку основы "Динамо", да еще и сразу на матч Лиги Европы против "Лугано". Какие эмоции испытал, когда узнал об этом?

- Это непередаваемые эмоции! Сразу позвонил родным, обрадовал - все были в шоке, руки в ноги и на стадион.

- Был ли какой-то личный разговор с главным тренером перед этим матчем?

- Личного разговора не было, только командная установка. Но я понимал, что это огромный кредит доверия.

- Кто твои футбольные кумиры, с кого хотелось бы брать пример и на кого ровняться?

- В детстве очень нравился Джон Терри, я даже собаку в честь него назвал =) Но я считаю, каждый футболист - индивидуальность, и надо сделать так, чтобы на тебя равнялись.

- Топ-3 самых сильных центральных защитников в мире по твоему мнению. Не важно, продолжающих карьеру или уже повесивших бутсы на гвоздь.

- Джон Терри, опять же, Кьеллини, потому что он как и я - левоногий. Ну и ван Дейк сейчас, по моему мнению, лучший.