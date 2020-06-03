Молодежная команда Динамо до второй половины июня будет тренироваться индивидуально

Старший тренер "Динамо" U21 Юрий Мороз рассказал о том, как команда работает после досрочного завершения чемпионата, а также поделился планами подготовки к новому сезону.

После того, как стало известно о досрочном завершении чемпионата, у нас смягчающий режим в тренировочном процессе. Ребята, которые были привлечены к работе с первой командой, находятся в полном распоряжении тренерского штаба Алексея Михайличенко.

Остальные же занимаются индивидуально, как это было на карантине, но каждую неделю мы обновляем программу тренировок. При этом настоятельно рекомендуем им не забывать о мяч.