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Молодежная команда Динамо до второй половины июня будет тренироваться индивидуально

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А тогда будут строить планы на следующий сезон

Молодежная команда Динамо до второй половины июня будет тренироваться индивидуально
Новина українською

Старший тренер "Динамо" U21 Юрий Мороз рассказал о том, как команда работает после досрочного завершения чемпионата, а также поделился планами подготовки к новому сезону.

После того, как стало известно о досрочном завершении чемпионата, у нас смягчающий режим в тренировочном процессе. Ребята, которые были привлечены к работе с первой командой, находятся в полном распоряжении тренерского штаба Алексея Михайличенко.

Остальные же занимаются индивидуально, как это было на карантине, но каждую неделю мы обновляем программу тренировок. При этом настоятельно рекомендуем им не забывать о мяч.

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Дней двадцать ребята будут работать в таком, так сказать, отпускном режиме, а затем, имея понимание, когда стартует новый сезон, мы уже будем строить свои планы. Ближе к началу предсезонных сборов футболисты приступят к выполнению беговой и прыжковой программы, которая будет разослано им дополнительно.

Относительно сроков старта нового сезона мы пока ничего не знаем. Но обозначили для себя, что выйдем из отпуска по шесть-семь недель до начала чемпионата.

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В статье: Юрий Мороз Динамо (Киев) U-21
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Источник:
Динамо

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