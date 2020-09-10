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Динамо U-21 – Десна U-21: смотреть онлайн, видеотрансляция
Во 2-м туре молодежного первенства подопечные Юрия Мороза примут черниговскую "Десну" в четверг, 10 сентября, на одном из полей загородной клубной базы в Вити-Литовской.
10.09.2020, 13:00
Вита-Литовская
Динамо U-21 (Киев) - Десна U-21 (Чернигов)
Видеотрансляция поединка
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