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Динамо U-21 – Десна U-21: смотреть онлайн, видеотрансляция

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Динамо U-21 – Десна U-21: смотреть онлайн, видеотрансляция
Новина українською

Во 2-м туре молодежного первенства подопечные Юрия Мороза примут черниговскую "Десну" в четверг, 10 сентября, на одном из полей загородной клубной базы в Вити-Литовской.

10.09.2020, 13:00

Вита-Литовская

Динамо U-21 (Киев) - Десна U-21 (Чернигов)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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