Дублеры
Дублеры - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Динамо еще один положительный тест на COVID-19. Тренер молодежной команды на самоизоляции
Болезнь у Мороза проходит без симптомов
Старший тренер "Динамо" U21
Специалист получил положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает без симптомов, тренер находится на самоизоляции и держит связь с командой по телефону.
Ранее из-за положительных тестов на коронавірус матч первой команды в ЛЧ против "Ференцвароша" пропустили Георгий Бущан и Виталий Миколенко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт Динамо
Популярное сейчас
- Йовичевич о запрете играть Булеце и Дубинчаку: Зачем отдаешь, если боишься своих игроков
- Однажды Усик побывал на бое Чисоры. И был шокирован силой британца. ВИДЕО
- Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия опередила Украину, но такое уже было
- Клопп — о календаре АПЛ: Очевидно, мы с Сити не дружим, но как это возможно?! Может, я тупой
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...