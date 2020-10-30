В Динамо еще один положительный тест на COVID-19. Тренер молодежной команды на самоизоляции

Старший тренер "Динамо" U21 Юрий Мороз не будет руководить действиями своих подопечных в матче молодежного первенства против "Днепра-1".

Специалист получил положительный тест на COVID-19. Болезнь протекает без симптомов, тренер находится на самоизоляции и держит связь с командой по телефону.

Ранее из-за положительных тестов на коронавірус матч первой команды в ЛЧ против "Ференцвароша" пропустили Георгий Бущан и Виталий Миколенко.