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Динамо обыгрывает Шахтёр в матче молодёжного чемпионата

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(2 голосов)

"Горняки" отстают уже на шесть баллов

Динамо обыгрывает Шахтёр в матче молодёжного чемпионата
UA-Футбол
Новина українською

Лидер молодёжного чемпионата Украины одержал победу в родных стенах в принципиальном противостоянии против действующего чемпиона среди дублёров.

Киевляне в первом тайме забили дважды: Викентий Волошин подкараулил подбор после одного из сэйвов Турбаевского, а затем Русин в контратаке сместился с правого фланга к центру и здорово пробил под левую стойку. "Горняки" сократили отставание в середине второй 45-минутки: Вьюнник замкнул прострел слева от Чурко. Но напряжённых последних минут не вышло: рефери Анастасия Романюк назначила пенальти в ворота дончан: поводом стало столкновение голкипера Турбаевского и Мащенко, которые боролись за фланговую подачу. Ванат "точку" уверенно реализовал.

"Динамо" укрепляется на первом месте таблицы и теперь уже опережает "Шахтёр" на шесть баллов. Но у "горняков" впереди ещё перенесенный матч с "Мариуполем".

Чемпионат U-21. 9-й тур
"Динамо" - "Шахтёр" 3:1
Голы: В.Волошин 8, Русин 28, Ванат 84 (пен.) - Вьюнник 62
"Динамо" (старт): Моргун, Кузик (Мащенко 81), Боль, Биловар (Тлумак 89), Михайленко, Бодня, Клейтон (Яцик 67), В.Волошин, Н.Волошин, Бражко, Русин (Ванат 67).
"Шахтёр" (старт): Турбаевский, Капинус, Козик, Мампасси, Драмбаев, Приходько, Чурко (Гончарук 76), Гуров (Чирук 46), Вьюнник (Свитюха 90+3), Судаков, Вакула (Хромей 87).
Предупреждения: Биловар 74 - Козик 62, Драмбаев 85

Трансляция ФК "Динамо"

Трансляция ФК "Шахтёр"

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В статье: Шахтер U-21 (Донецк) Динамо U-21 (Киев)
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
07.11.2020 в 15:02
Так и не увидел за что поставили пенальти, а не дали игроку Динамо карточку?
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