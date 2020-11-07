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Динамо - Шахтёр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча U-21
Малое Классическое на поле "динамовцев"
За день до главной битвы украинского футбола встретятся молодёжные команды "Динамо" и "Шахтёра". Поединок состоится на учебно-тренировочной базе киевлян в Вите-Литовской. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Напомним, что "Динамо" сейчас возглавляет первенство дублёров (20 очков), "горняки" идут вторыми (15 баллов).
Чемпионат U-21. 9-й тур
"Динамо" - "Шахтёр"
"Динамо" (старт): Моргун, Кузык, Боль, Биловар, Михайленко, Бодня, Клейтон, В.Волошин, Н.Волошин, Бражко, Русин.
"Шахтёр" (старт): Турбаевский, Капинус, Козик, Мампасси, Драмбаев, Приходько, Чурко, Гуров, Вьюнник, Судаков, Вакула.
Трансляция ФК "Динамо"
Трансляция ФК "Шахтёр"
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