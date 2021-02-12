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Шахтер U-21 победил Колос U-21 в матче 14-го тура первенства дублеров

Дублеры
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Горняки сильнее

Шахтер U-21 победил Колос U-21 в матче 14-го тура первенства дублеров

ФК Колос

UA-Футбол
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Вместе с УПЛ возобновляются соревнования и в чемпионате дублеров. В первом матче игрового для "Шахтер" U-21 победил дубль "Колоса" 1:3. Главные события матча произошли во втором тайме. "Горняки" вышли вперед на 62-й минуте, через семь минут удвоили преимущество, потом "Колос" один гол отыграл, но последнее слово осталось за "горняками" 1:3.

Протокол матча - от ФК "Колос".

Чемпионат Украины U-21. Сезон 2020/2021; 14 тур
Стадион «Княжа Арена», Счастливое (Киевская обл.), 12.02.2021, 12:00

«Колос» U-21 (Ковалевка) - «Шахтер» U-21 (Донецк) - 1:3 (0: 0)
Голы: Салабай (73) - Микитишин (62), Цыкало (69-А.Г.), Шолар (90)

Колос U-21: Кучеренко, Марчук, Цыкало, Соловьев, Шамич, Духота, Сенько, Салабай, Зозуля, Жозе, Литвинов

Старший тренер - Владислав Савчук

Шахтер U-21: Турбаевский, Капинус, Козик, Удод, Булеза, Гуров Константин (К), Кобак, Лосенко, Гончарук, Хромей, Микитишин

Старший тренер - Фернандо Валенте

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В статье: Шахтер U-21 (Донецк) Колос (Ковалевка)
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