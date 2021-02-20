Динамо U-21 разгромило сверстников из Десны со счетом 9:0

На тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе встречались молодежная команда киевлян со сверстниками черниговской "Десны" в рамках чемпионата Украины U-21. Номинальные гости матча (поединок был проведен на поле "бело-синих" из-за погодных условий) разгромили хозяев со счетом 0:9. Отметим, что по дублю на свой счет записали сразу три игрока киевлян: Викентий Волошин, Ярослав Надольский и Дмитрий Ефименко.

Это не первое разгромное поражение молодежного состава "северян" от "Динамо". В сезоне 2018-2019 гг. "Десна" дважды проиграла "бело-синим" со счетами 0:7 и 0:8.

Сейчас подопечные Юрия Мороза лидируют в молодежном первенстве с шестиочковым отрывом от вторых "горняков". А вот "Десна" U-21 расположилась на 11 месте

"Десна" U-21 - "Динамо" U-21 0:9

Голы: В. Волошин (22, 57), Надольский (26, 79), Ванат (51 пен.), Скорко (55), Ефименко (65, 69), Горбач (67)