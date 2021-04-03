Тайсон забил гол за дубль Шахтера в первом же матче

Тайсон вышел в стартовом составе "Шахтера" U-21 против "Ворсклы" U-21 в рамках 20-го тура молодежного первенства Украины. На 58 минуте матча бразилец вывел "горняков" вперед, сделав счет 2:1. Вингер замкнул передачу от Дмитрия Капинуса с фланга.

Это дебютный гол Тайсона за дубль дончан в первом же матче за молодежную "Шахтера".

Отметим, что счет открыл нападающий "горняков" Андрей Чирук уже на второй минуте матча, а Даниил Кравчук через 17 минут восстановил паритет.