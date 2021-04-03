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Тайсон забил гол за дубль Шахтера в первом же матче
Важный мяч для "горняков"
Тайсон вышел в стартовом составе "Шахтера" U-21 против "Ворсклы" U-21 в рамках 20-го тура молодежного первенства Украины. На 58 минуте матча бразилец вывел "горняков" вперед, сделав счет 2:1. Вингер замкнул передачу от Дмитрия Капинуса с фланга.
Это дебютный гол Тайсона за дубль дончан в первом же матче за молодежную "Шахтера".
Отметим, что счет открыл нападающий "горняков" Андрей Чирук уже на второй минуте матча, а Даниил Кравчук через 17 минут восстановил паритет.
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Комментарии (4)
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lajkonik
03.04.2021 в 14:17
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TIRAN (Донецк (Украина!))
03.04.2021 в 14:14
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.04.2021 в 13:41
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.04.2021 в 13:11
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