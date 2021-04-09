Где Тайсон? Стала известна заявка Шахтера U-21 на матч против молодежки Мариуполя

Сегодня, 9 апреля, в рамках молодежного чемпионата Украины "Мариуполь" U-21 будет принимать "Шахтер" U-21. Начало в 12:00.

Интересно, что в стартовом составе второй команды донецкого клуба не оказалось Тайсона. Ранее бразильский вингер был переведен в дубль "горняков" из-за дисциплинарных нарушений и больше не тренировался с первой командой.

Состав "Шахтера" U21: Турбаевский, Рудавский, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Свитюха, Хромей, Микитишин, Чирук.

Запасные: Кемкин, Эгбуджо, Гуров, Шолар, Кобак, Гончарук.

Напомним, что в 20-м туре молодежного первенства Украины против "Ворсклы" U-21 бразилец отличился забитым голом и вывел "горняков" вперед, сделав счет 2:1.