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Где Тайсон? Стала известна заявка Шахтера U-21 на матч против молодежки Мариуполя

Дублеры
(1 голосов)

Бразилец вне заявки

Где Тайсон? Стала известна заявка Шахтера U-21 на матч против молодежки Мариуполя

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня, 9 апреля, в рамках молодежного чемпионата Украины "Мариуполь" U-21 будет принимать "Шахтер" U-21. Начало в 12:00.

Интересно, что в стартовом составе второй команды донецкого клуба не оказалось Тайсона. Ранее бразильский вингер был переведен в дубль "горняков" из-за дисциплинарных нарушений и больше не тренировался с первой командой.

Состав "Шахтера" U21: Турбаевский, Рудавский, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Свитюха, Хромей, Микитишин, Чирук.

Запасные: Кемкин, Эгбуджо, Гуров, Шолар, Кобак, Гончарук.

Напомним, что в 20-м туре молодежного первенства Украины против "Ворсклы" U-21 бразилец отличился забитым голом и вывел "горняков" вперед, сделав счет 2:1.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
09.04.2021 в 11:42
Из выступления одесситов Ильченко и Карцева (у него на шее полотенце) (1978г. Дом офицеров, Одесса): - ну что это у вас такое?_ - где-где-где? - вы почему не рабочем месте?!!! - это полотенце - при чем здесь полотенце?!!! Почему вы не работаете?!!! И где вы все время были? - а вы знаете, что Маньку с Петькой застукали? - причем здесь они, где вы были? - а я был за углом...
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download1 (huyersk)
09.04.2021 в 11:15
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