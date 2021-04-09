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Где Тайсон? Стала известна заявка Шахтера U-21 на матч против молодежки Мариуполя
Бразилец вне заявки
Шахтар / Автор невідомий
Сегодня, 9 апреля, в рамках молодежного чемпионата Украины "Мариуполь" U-21 будет принимать "Шахтер" U-21. Начало в 12:00.
Интересно, что в стартовом составе второй команды донецкого клуба не оказалось Тайсона. Ранее бразильский вингер был переведен в дубль "горняков" из-за дисциплинарных нарушений и больше не тренировался с первой командой.
Состав "Шахтера" U21: Турбаевский, Рудавский, Удод, Якуба, Булеза, Шостак, Приходько, Свитюха, Хромей, Микитишин, Чирук.
Запасные: Кемкин, Эгбуджо, Гуров, Шолар, Кобак, Гончарук.
Напомним, что в 20-м туре молодежного первенства Украины против "Ворсклы" U-21 бразилец отличился забитым голом и вывел "горняков" вперед, сделав счет 2:1.
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