  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дублеры
  4. Генеральная репетиция. Динамо уступило Шахтеру в Классическом дублеров
В тренде
Дублеры
Дублеры

Дублеры - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Генеральная репетиция. Динамо уступило Шахтеру в Классическом дублеров

Дублеры
Обновлено
(1 голосов)

"Горняки" снова сильнее на уровне U-19

Генеральная репетиция. Динамо уступило Шахтеру в Классическом дублеров

Шахтар/Автор невідомий

Новина українською

По классике, накануне матча первых команд в УПЛ, свои встречи проводят их дублирующие составы. Сегодня на стадионе имени Валерия Лобановского сошлись в бою "Динамо" U-19 и "Шахтер" U-19.

Гости открыли счет сразу же на третьей минуте встречи. Киевляне ошиблись в центре поля, "горняки" отобрали мяч и через несколько передач доставили его до Гончарука. Форвард "Шахтера" вышел один на один с голкипером соперников, обыграл его и закатил уже в пустые ворота.

Удвоили преимущество дончане еще до перерыва. Тот же Гончарук взял на себя инициативу, обыграл троих в штрафной "Динамо", отдал пас на Глущенко, который установил счет 0:2 на табло. В первом тайме еще и третий могли забить "горняки", но тогда парировал удар Нещерет.

После перерыва динамовцы провели несколько замен, одной из них стал выход Никиты Бурды. Игра в защите киевлян стала более надежной, однако голевых моментов хозяева так и не создали.

Эта победа стала для "Шахтера" 10-й подряд в текущем сезоне чемпионата. Сейчас "горняки" возглавляют турнирную таблицу, имея в активе максимально возможных 30 очков. В "Динамо" на шесть зачетных пунктов меньше - они расположились на второй позиции.

"Динамо" - "Шахтер" 0:2

Голы: Гончарук 3, Глущенко 35

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо U-19 (Киев) Шахтер U-19
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...