Генеральная репетиция. Динамо уступило Шахтеру в Классическом дублеров

По классике, накануне матча первых команд в УПЛ, свои встречи проводят их дублирующие составы. Сегодня на стадионе имени Валерия Лобановского сошлись в бою "Динамо" U-19 и "Шахтер" U-19.

Гости открыли счет сразу же на третьей минуте встречи. Киевляне ошиблись в центре поля, "горняки" отобрали мяч и через несколько передач доставили его до Гончарука. Форвард "Шахтера" вышел один на один с голкипером соперников, обыграл его и закатил уже в пустые ворота.

Удвоили преимущество дончане еще до перерыва. Тот же Гончарук взял на себя инициативу, обыграл троих в штрафной "Динамо", отдал пас на Глущенко, который установил счет 0:2 на табло. В первом тайме еще и третий могли забить "горняки", но тогда парировал удар Нещерет.

После перерыва динамовцы провели несколько замен, одной из них стал выход Никиты Бурды . Игра в защите киевлян стала более надежной, однако голевых моментов хозяева так и не создали.

Эта победа стала для "Шахтера" 10-й подряд в текущем сезоне чемпионата. Сейчас "горняки" возглавляют турнирную таблицу, имея в активе максимально возможных 30 очков. В "Динамо" на шесть зачетных пунктов меньше - они расположились на второй позиции.

"Динамо" - "Шахтер" 0:2

Голы: Гончарук 3, Глущенко 35