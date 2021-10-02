  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дублеры
  4. Десна U-19 во второй раз за сезон проиграла 0:9
В тренде
Дублеры
Дублеры

Дублеры - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна U-19 во второй раз за сезон проиграла 0:9

Дублеры
Обновлено
(1 голосов)

Самая слабая команда чемпионата

Десна U-19 во второй раз за сезон проиграла 0:9

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Дубль черниговской "Десны" продолжает идти в текущем сезоне только с поражениями. На этот раз молодежка "северян" уступила сверстникам из "Зари" 9:0. Отметим, что хет-трик в свой актив записал Денис Нагнойний.

Уже второй раз в этом сезоне "Десна" U-19 уступает с таким счетом. Впервые это произошло против киевского "Динамо" в августе.

Сейчас "северяне" замыкают турнирную таблицу с нулем очков в пассиве, имея 10 поражений в 10 матчах. Интересно, что лидер молодежного первенства донецкий "Шахтер" одержал 10 побед в 10 поединках.

Читайте такжеГенеральная репетиция. Динамо уступило Шахтеру в Классическом дублеров

"Заря" благодаря победе поднялась на седьмое место чемпионата с 17-ю зачетными пунктами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря U-19 (Луганск) Десна U-19
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DesnaUA (Чернигов)
02.10.2021 в 18:08
На гуя позориться? Вообще не играйте.
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
02.10.2021 в 18:18
Что значит не играйте? Тогда главную команду нах из УПЛ
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
02.10.2021 в 17:24
Наверное хорошо загрузили в конторе на минус фору
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...