Десна U-19 во второй раз за сезон проиграла 0:9

Дубль черниговской "Десны" продолжает идти в текущем сезоне только с поражениями. На этот раз молодежка "северян" уступила сверстникам из "Зари" 9:0. Отметим, что хет-трик в свой актив записал Денис Нагнойний.

Уже второй раз в этом сезоне "Десна" U-19 уступает с таким счетом. Впервые это произошло против киевского "Динамо" в августе.

Сейчас "северяне" замыкают турнирную таблицу с нулем очков в пассиве, имея 10 поражений в 10 матчах. Интересно, что лидер молодежного первенства донецкий "Шахтер" одержал 10 побед в 10 поединках.

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"Заря" благодаря победе поднялась на седьмое место чемпионата с 17-ю зачетными пунктами.