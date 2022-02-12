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Днепр-1 победил в спарринге боснийского участника еврокубков
Довбик отличился дублем
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
"Днепр-1" в рамках подготовки ко второй части сезона провел победный поединок против "Бораца" Баня-Лука из Боснии и Герцеговины. Команды обменялись победами в каждом из таймов и большим количеством голов.
До перерыва подопечные Йовичевича забили дважды усилиями Ди Франко и Довбика. Во второй половине встречи на 73-й минуте Артем оформил дубль, однако две минуты до его гола и две минуты после взятия ворот по мячу забили игроки боснийцев. В итоге днепряне победили со счетом 3:2.
СК "Днепр-1" (Днепр, Украина) - "Борац" (Баня-Лука, Босния) 3:2 (1:0)
Голы: Ди Франко (4), Довбык (33, 73) – Мелег (71), … (75)
"Днепр-1": 12.Кожокару (1.Кинарейкин,74), 11.Кравченко, 39.Сваток, 5.Нельсон, 47.Вантух, 8.Когут, 20.Ди Франко, 30.Джурасек, 29.Назаренко, 14.Ярмолюк, 7.Довбик
"Борац": 21. Цеткович, 3. Кужундич (18. Субич, 68), 16. Войнович, 28. Милоевич, 7. Черич, 8. Бегич, 10. Бркич (26. Жураховский, 54), 24. Мелег, 77. Вусурович, 11. Йович, 9. Цвианович. Запасные: Домьянович, 27.Куласин, 34. Попара
Предупреждения: Джурасек (83) – Цвианович (29), Мелег (81), Субич (83)
Также отметим, что в 16:20 "Днепр-1" проведет вторую товарищескую игру сегодня. Соперником будет "Согдианы" из Узбекистана.
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