Вячеслав Суркис: Больше всего образ кричали не болельщики, а дети из академии Шахтера

Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис прокомментировал скандал во время матча против "Шахтера" U-19 в рамках молодежного первенства.

“Сначала все было хорошо, но во втором тайме Захарченко получил несправедливое изъятие из-за фол Кремчанина. После этого начались кричалки со стороны "Шахтера". Больше всего кричали не болельщики, а дети из академии U-13, U-14, U-15, которых привез Шахтер.

Этому нет места в футболе. Они начали оскорблять мою семью, меня, некоторых игроков "Динамо" и сам клуб "Динамо". Сначала это было адресовано именно мне, потом моему отцу, а потом всей моей семье. Я это слышал за последние 30-35 минут после того, как мы забили второй гол.

После игры эти самые дети из "Шахтера" писали мне в инстаграм оскорбительные сообщения", - сказал Суркис.