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Вячеслав Суркис: Больше всего образ кричали не болельщики, а дети из академии Шахтера

Дублеры

Инцидент набирает обороты

Вячеслав Суркис: Больше всего образ кричали не болельщики, а дети из академии Шахтера

fcdynamo.com

Новина українською

Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис прокомментировал скандал во время матча против "Шахтера" U-19 в рамках молодежного первенства.

“Сначала все было хорошо, но во втором тайме Захарченко получил несправедливое изъятие из-за фол Кремчанина. После этого начались кричалки со стороны "Шахтера". Больше всего кричали не болельщики, а дети из академии U-13, U-14, U-15, которых привез Шахтер.

Этому нет места в футболе. Они начали оскорблять мою семью, меня, некоторых игроков "Динамо" и сам клуб "Динамо". Сначала это было адресовано именно мне, потом моему отцу, а потом всей моей семье. Я это слышал за последние 30-35 минут после того, как мы забили второй гол.

После игры эти самые дети из "Шахтера" писали мне в инстаграм оскорбительные сообщения", - сказал Суркис.

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Динамо U19 (Киев) Шахтер U19 (Донецк) Вячеслав Суркис
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
18.05.2024 в 12:11
Їх так навчають горе наставники шахтера. Їм наплювати на український футбол, на чесну боротьбу, їх навчають заробляти бабки зелені.
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Комментарии 5
LEVgcUqs (Чернігів)
18.05.2024 в 12:11
Їх так навчають горе наставники шахтера. Їм наплювати на український футбол, на чесну боротьбу, їх навчають заробляти бабки зелені.
Ответить
1
1
aleks68
18.05.2024 в 13:06
святоша дырявая сопли подотри
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0
1
чалагач (Киев)
18.05.2024 в 13:42
sticker
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0
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avatar
Spokoyno (Київ)
18.05.2024 в 12:10
На жаль це те що прививалося з часів раннього МЛ... Всіляко принижувати суперника! Невже боси Шахтаря не розуміють, що саме розпалювання ворожнечі дало змогу орді так легко захопити їх вотчину!?!
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1
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чалагач (Киев)
18.05.2024 в 13:42
sticker
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