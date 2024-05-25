Динамо U-19 установило сразу несколько рекордов

"Динамо U-19" победило "Рух U-19" 5:1 в рамках последнего тура молодежного чемпионата Украины, удержавшись на первом месте.

Для киевлян этот титул стал шестым в истории. Это рекордный результат. В целом первенство проводилось 12 раз, но чемпионат завершался 10. В 2020 году помешала пандемия, а в 2022 – полномасштабная война России против Украины.

Кроме этого "Динамо" забило 93 гола за весь сезон. Предыдущий рекорд принадлежал "Руху U-19", который в предыдущем розыгрыше первенства отличился 91 раз.

Нападающий Матвей Пономеренко установил также единоличный рекорд. На его счету 24 точных удара за сезон. Он и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Предыдущее достижение принадлежало Абдуллу Абдулаеву из "Шахтера" – 21 гол (2019/2020).

Напомним, что подопечные Игоря Костюка в итоге опередили сверстников из "Шахтера" на два зачетных пункта.