Болельщики "Кривбасса" определили лучшего футболиста команды U19 в первой половине сезона 2024/25

Им стал нападающий Владимир Мулык, который набрал наибольшее количество голосов от болельщиков. Клуб назвал пятерку лучших футболистов.

"Призовую тройку замкнули полузащитники Илья Каплунов и Алексей Пличко, которые заняли второе и третье места соответственно. В ТОП-5 нашлось место полузащитникам Ярославу Шевченко и Александру Каменскому, которые сейчас выступают за главную команду Клуба - "Кривбасс".", - написали в клубе.

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Владимир Мулык уже тренировался с основной командой, но еще не дебютировал. Часть сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Сейчас Мулык сыграл 11 матчей и забил 6 голов. Он - лучший бомбардир "Кривбасса" U-19