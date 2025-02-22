Встреча лидеров чемпионата: Динамо U-19 победило Карпаты U-19

В матче 18 тура чемпионата Украины встречались молодежные составы "Динамо" и "Карпат". Киевляне победили со счётом 2:0.

Дубль в составе “бело-сини”х оформил Матвей Пономаренко. Он забил на 36 и 43 минутах.

Таким образом, разрыв между вторым и третьим местом в турнирной таблице увеличился до девяти очков. "Серебряную" позицию занимает именно "Динамо" U-19, а на "бронзовой" идут "Карпаты" U-19. Лидирует в чемпионате "Шахтер" U-19, у которого на два зачетных пункта больше, чем у киевлян и есть еще матч в запасе.

"Горняки" проведут свой матч завтра против "Левого Берега" U-19.

Отметим, что Пономаренко забил в текущем юношеском первенстве 10 голов. Он занимает третье место в рейтинге бомбардиров чемпионата.