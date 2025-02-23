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Шахтер U-19 потерял очки в матче юношеского первенства. Динамо U-19 уменьшило отрыв от дончан
Положение на вершине турнирной таблицы набирает обороты
Фото: ФК Шахтар
Юношеская команда донецкого “Шахтера” неожиданно потеряла очки в матче 18 тура чемпионата Украины U-19. "Горняки", которые подходили к этому туру лидерами чемпионата, встречались с представителем нижней части турнирной таблицы "Левым Берегом" U-19.
Киевляне забили два быстрых гола на 9 и 11 минутные усилиями нападающего Романа Гереша. Это его девятый и десятый точные удары в текущем чемпионате.
"Шахтер" U-19 смог ответить только во втором тайме. На 56-й минуте забил Александр Башмарин, а на 70-й минуте Александр Ломага. В итоге матч завершился со счётом 2:2.
Так как "Динамо" U-19 вчера победило в матче этого же тура, то отрыв между лидерами юношеского первенства сократился. "Горняки" продолжают лидировать в турнирной таблице, но отрыв от "бело-синих" теперь составляет всего три очка.
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